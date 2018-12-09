UlaşımPark 41 milyondan fazla yolcu taşıdı

2015 yılında faaliyete geçilen ve Kocaeli'nin tüm ilçelerinde toplu taşıma hizmeti veren UlaşımPark A.Ş., vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kapsamında hizmet veren UlaşımPark otobüsleri, kurulduğu günden bugüne 41 milyondan fazla yolcu taşıdı. 86 farklı hatta 336 otobüs ile vatandaşlara hizmet veren UlaşımPark, Kocaeli'nin tüm ilçelerine ulaşmayı başardı. 1 ayda 2 milyon 165 bin yolcu ve 2015'den bu yana toplamda 41 milyon yolcu taşıdı. UlaşımPark, başladığı günden bugüne günlük ortalama 73 bin 641 km yol yaparak toplamda 54 milyon 931 bin 641 kilometre yol kat etti. UlaşımPark, Eylül 2015'den bu yana araçlarında birçok farklı toplumsal konularda göstermiş olduğu üstün başarı ve gayretlerden dolayı ödül almış sürücü personelleriyle Kocaeli halkına toplu taşıma hizmeti veriyor. Misafir odaklı hizmet anlayışı ile çıktıkları bu yolda vatandaşların sevgi ve saygısını kazanan UlaşımPark, halkın tercih ettiği bir kurum haline geldi.

‘'Misafir Odaklı Hizmet'' anlayışını slogan haline getiren UlaşımPark, vatandaşların temiz ve hijyenik bir yolculuk yapmaları için sefere çıkan araçların tamamını her gün temizlik ekipleri tarafından detaylı olarak temizletiyor. Temizlikte özellikle yolcuların rahatsız olmaması için kimyasal bileşeni kokusuz olan temizlik maddeleri kullanılıyor.