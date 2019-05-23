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UlaşımPark'dan AÖF için ek sefer hizmeti

KOCAELİ (İHA) – UlaşımPark, AÖF Bahar Dönem Sonu Sınavı’na girecek öğrencilerin ulaşım sorunu yaşamadan sınav yerlerine ulaşması için ek sefer hizmeti verecek.

KOCAELİ (İHA) – UlaşımPark, AÖF Bahar Dönem Sonu Sınavı'na girecek öğrencilerin ulaşım sorunu yaşamadan sınav yerlerine ulaşması için ek sefer hizmeti verecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., 25-26 Mayıs Cumartesi-Pazar günlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Fakültesi(AÖF) Bahar Dönem Sonu Sınavı'na girecek öğrencilerin ulaşımında sorun yaşamaması için aynı günlerde ek seferler düzenleyecek. Hafta sonu yapılacak olan AÖF sınavları dolayısıyla UlaşımPark 170, 175, 530, 755 ve 10 numaralı hatlarla ek sefer hizmeti verecek.


AÖF sınavına girecek olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için UlaşımPark tarafından düzenlenen ek seferler 25-26 Mayıs Cumartesi-Pazar günlerinde hizmet verecek. Kirazyalı'dan saat 07.00'da kalkacak olan 170 numaralı hat sırasıyla Yarımca, İzmit, Otogar güzergahında hizmet verecek. Yine aynı saatte Kirazlıyalı'dan kalkış yapacak 175 numaralı hat ise Çamlıtepe, İzmit, Otogar güzergahından ilerleyecek.


Otogar'a gidecek olan 530 numaralı hat ise saat 06.45'de Gebze Teknik Üniversitesi'nden kalacak ve sırasıyla Darıca, Gebze, İzmit, Otogar güzergahında öğrencilere kolaylık sağlayacak. 755 numaralı hat da saat 07.15'de Karamürsel'den ek sefer yapacak ve sırasıyla Gölcük, Başiskele üstünden Umuttepe'ye ulaşacak. Son olarak saat 08.00 ile 09.00 arasında her 15 dakikada bir Otogar'dan kalkış yapacak olan 10 numaralı hat, Umuttepe'ye gidecek.

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