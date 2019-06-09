UlaşımPark'tan 16 bin öğrenciye eğitim

Kocaeli'de Tramvay, otobüs ve Şehirlerarası Kocaeli Otobüs Terminali işletmesini yürütmekte olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çocuklara eğitimler veriyor. “'Toplu Ulaşım Kurallarını Öğreniyoruz'' projesini hayata geçiren UlaşımPark, bu güne kadar toplamda 29 okul ve 16 bin 145 öğrenciye eğitim vererek gelecek nesillerin bilinçlendirilmesini sağladı. Çocuklara eğitimde anlatılan konular; otobüs ve tramvayda ki nezaket kuralları, durakta bekleme, bisiklet kullanımı, Kocaeli kart, yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu yolculara öncelik sağlanması ve yer verilmesi, kent içi toplu ulaşım araçlarını kullanmanın önemi gibi konular anlatılıyor. Çocuklara eğitim sonunda anlatılan konulardan yaşanmış videolar gösterilerek verilen eğitimin pekişmesi sağlanıyor.

2018-2019 yılının son eğitimi ise Hızır Reis İlkokulu'nda gerçekleştirdi. UlaşımPark eğitim birimi, Hızır Reis İlkokulu'na giderek toplamda 400 öğrenciye eğitim verdi. Öğrenciler eğitimi dikkatle dinleyerek sunum sonunda eğitmenler tarafından izletilen videolara büyük ilgi gösterdi. Eğitim bitiminde öğrencilerin sorduğu sorular eğitmen tarafından teker teker cevaplandı. Soru-cevap bitiminden sonra tüm öğrencilere teşekkür eden UlaşımPark ekibi, salon çıkışında çocuklara rozet ve kitap hediye etti.

Projenin gelecek yılki eğitim döneminde devam edeceği öğrenildi.