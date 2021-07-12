Ulaşımpark'tan çalışanlarına eğitim

Ş. Yolcu İlişkileri ve Kontrol Merkezi çalışanları, Büyükşehir 153'te "Halkla İlişkiler ve Stres Yönetimi-Öfke Kontrolü Eğitimi" aldı.

Büyükşehir 153'ün alanında uzman eğitmenleri tarafından verilen iki eğitimde de Yolcu İlişkileri ve Kontrol Merkezi çalışanları bilinçlendirildi. Yolcularla sağlanan iletişimin daha kaliteli olabilmesi ve olası oluşabilecek her türlü olumlu - olumsuz durumda verilecek yanıtlar katılımcılara anlatıldı. İki farklı konuda katılımcılar toplamda 13 saat eğitim aldı. Çalışanlara verilen konularda en önemli noktaların üzerine vurgu yapıldı. Bu konuların başında beden dilinin olması gerektiği, öfke ve stres kontrolü ve son olarak da nezaket kuralları anlatıldı. Uzman eğitmenler verilen yüz yüze eğitimle birlikte sınav sonunda değerlendirme testi de gerçekleştirdi.