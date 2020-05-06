İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

UlaşımPark'tan çalışanlarına motivasyon eğitimi

UlaşımPark, korona virüs sebebi ile idari izinli olan toplam 115 çalışanına video konferans aracılığıyla motivasyon eğitimi verdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, korona virüs nedeni ile evlerinde idari izinli olan çalışanlarına insan kaynakları birimi ile uzaktan motivasyon eğitimi verdi. Toplamda 115 çalışanına verilen bu eğitimde çalışanlarının motivasyonunu yükseltecek bilgiler aktarıldı. Sohbet ve bilgi aktarımı tarzında geçen görüşme sonucunda çalışanların motivasyonlarının arttığı, mutluluk seviyelerinin yükseldiği ön plana çıktı.


UlaşımPark İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde tüm personel büyük ilgi gösterdi. Belirli periyotlar da aranılan personele aile vurgusu yapıldı. Yaşanılan süreçlerin atlatılacağı ve tekrar UlaşımPark ailemizle bir araya gelecekleri, çalışma alanlarının kendilerini beklediği iletildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.