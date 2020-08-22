UlaşımPark'tan engelleri kaldıran hizmet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, haftanın 7 günü hizmet sağlayan ‘Yolcu İlişkileri Birimi' sayesinde yolcularını dinliyor ve şikayetlerini minimum zamanda çözümlüyor.

Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi ile de devamlı koordineli olarak çalışan Yolcu İlişkileri Birimi, bir çok farklı noktadan gelen şikayetler ya da taleplerle tek tek ilgileniliyor. Mail, telefon, CİMER, sosyal medya ve dilekçe gibi birçok yerden gelen öneri, istek ve taleplere özenle çözüm bulan UlaşımPark, işitme engelli yolcuları için de Engelsiz İletişim Birimi kurdu. Kurulan bu birim ile işitme engelli vatandaşlar; istek, öneri ve şikayetlerini online hizmet üstünden yüz yüze dile getirebiliyor ve çözüme kavuşturabiliyor.

Kurulan Engelsiz İletişim Birimi ile de işitme engelli yolcuların talep etmeleri doğrultusunda kendileri ile görüntülü konuşma üzerinden iletişime geçiliyor. İletişime geçilen yolcunun ilk olarak talepleri alınıyor, sonra çözüme ulaştığında bilgi aktarımı yine görüntülü olarak aktarılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi 153 üzerinden gelen talepler koordineli bir şekilde değerlendiriliyor. 153 üzerinden UlaşımPark'a gelen öneri, şikâyet ya da talepler 153'e iletilerek koordineli bir şekilde yolcunun problemi minimum seviyede çözüme ulaştırılıyor.