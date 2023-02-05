Ulaşlı Yalı Mahallesi alt geçitle bağlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Ulaşlı'da D-130 Karayolu'nun ikiye böldüğü Yalı Mahallesi'nin güney ve kuzey kesimini alt geçitle birbirine bağlayacak.

Yalı Mahallesi'ni ikiye bölen D-130 Karayolu'nun altından yayalar için altgeçit yapılacak ve böylece mahallenin güneyiyle kuzeyi birbirine bağlanacak. Büyükşehir ana hizmet binası ihale salonunda gerçekleşen altgeçit yapım ihalesine 3 firma teklif verdi. Gölcük Belediyesi tarafından hazırlanan alt geçit projesinin yapımını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstlenecek. İhalede MDY Yol İnşaat 18 milyon 718 bin TL, Kaya Erdem 19 milyon 993 bin TL, İvme Mühendislik ise 21 milyon 571 bin 505 TL teklif verdi. İhalede verilen teklifler komisyon tarafından değerlendirilecek. İhaleyi kazanan firma çalışmalarını 180 takvim gününde tamamlayacak.