Ulaşlı'da görsel aydınlatma imalatı yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Karamürsel ilçesi Altınkemer-Ulaşlı arasında gerçekleştirdiği sahil düzenleme projesi tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da görsel aydınlatma montajlarının yapımı da sürüyor.

Yaklaşık 5 kilometrelik sahil yürüyüş yolu kapsamında elektrik altyapısı hazırlanırken kablo çekimi de yapılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında dekoratif alüminyum direklerinin dikimi ve LED'li armatürlerin montajı da devam ediyor. Bölgenin aydınlatılması için 25 metre aralıklarla 200 adet aydınlatma direği kurulacak. Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Karamürsel Altınkemer sahili ile Ulaşlı arası 4 bin 980 metre uzunluğundaki sahil düzenleme projesinde sahil sosyal donatılarla donanacak. Proje kapsamında 4 bin 980 metre uzunluğunda 2,8 metre genişliğinde yürüyüş yolu ve 2,2 metre bisiklet yolu inşa edilecek.

Yeni plaj da yapılacak

57 Bin 90 metre kare alanı kapsayan sahil düzenleme projesi içerisinde yaz sezonu için plaj yapılacak. 280 metre uzunluğu, 3 bin 300 metre kare alana sahip olacak plaj, mavi bayraklı Altınkemer plajına alternatif olarak hizmet verecek. Plaj kısmında 6 adet soyunma kabini, 6 adet duş ve bay, bayan tuvaletleri yer alacak.