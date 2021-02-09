Ulaşlı'ya alt geçit yapılacak

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ulaşlı'nın en temel ulaşım sorunu için gerekli onayı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aldı. Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortak projesi ile Ulaşlı Alt Geçidi hayata geçecek.

Ulaşlı Nuri Bermek Ortaokulu'nun alt kısmında kalan bölgede 1047 Sokak ile 1019 Sokağı, D 130 Karayolu altından birbirine bağlayacak olan Ulaşlı Alt Geçidi Projesi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 05.02.2021 tarihinde onaylandı. Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortak proje kapsamında hayata geçecek olan Ulaşlı Alt Geçit Projesi'yle, Ulaşlı'nın sahil ve üst kesimi birbirine bağlanacak.