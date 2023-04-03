Ultrasonik burun estetiğinde çekiçle kırmaya son

Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, bu teknik ile kemiğin kırılmadan (çekiç kullanmadan) burnun şekillendirilebileceğini söyledi.

Ultrasonik burun estetiği ameliyatı hakkında bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, "Belirli burun ameliyatlarında şekillendirme aşaması, kemiğin kırılması ile gerçekleştirilir. Burundaki kemik kırılır ve yumuşatılarak hastanın istediği doğrultuda şekillendirme yapılır. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte ultrasonik burun estetiği, kemiği kırılmadan şekillendirilmede oldukça etkili olan yardımcı bir yöntemdir. Ultrasonik burun estetiğinde cihaz kemiğe hafifçe dokununca kemiği iki ayırıyor ama damara veya yumuşak dokuya dokununca çalışmıyor böylece ameliyat sonrası şişme ve morarma minimal oluyor. Çekiç ve törpü darbesi olmadığından, hastalarımız ağrı yaşamadıklarını söylüyorlar" dedi.

"Nazal kemiği gelişimini tamamlamış olan bireylerde uygulanır"

Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, sözlerine şöyle devam etti:

"Nazal kemiği gelişimini tamamlamış olan bireylerde uygulanır. Nazal kemik gelişimi tamamlamamışsa, ultrasonik burun estetiği önerilmez. Bu kız çocuklarında 16, erkeklerde 17 yaşı için geçerlidir. Ultrasonik burun estetiği, kemiğin kırılmadan (çekiç kullanmadan) şekillendirme aşaması olduğu için eğri burun ya da kemerli burun yapısına sahip olan tüm operasyonlar da tercih edilir. Bunun dışında Herhangi bir burun estetiğinde çekiç kullanılarak, burun orantısız kırılabilir. Ancak ultrasonik burun estetiğiyle, ince kemikler, kalem kullanır gibi milimetrik ölçülerde kesilir. Yani orantısız kesilme ya da burun yapısına zarar verecek herhangi bir işlem bulunmaz. Bilinen klasik yöntemler de yüzde şişme ve morluk oldukça fazladır. Fakat ultrasonik burun estetiğinde bu durum daha az görülür"

Dr. Ömer Faik Sağun, ameliyat öncesinde hastanın yüz hatlarına uygun bir burun belirlendiğini de ifade ederek, "Ameliyat hastalarına 3 boyutlu yüz analizi yaparak, 3 boyutlu burun tasarımı yapıyoruz. Burnun neresinde ne değişiklikler gerektiği belirleniyor. Ameliyat sırada ultrasonik cihazıyla bu problemler gideriliyor. Hastalara doğal burun estetiği yapıyoruz. Yüz hatları, dudak ve göz uyumu gibi etmenler hasta tarafından kabul edildikten sonra işleme geçilir. Yapılması gereken şekle göre burun kemerini şekillendirilmesi milimetrik olarak sağlanır. Burada hasta kırığı ya da ameliyat sonrası herhangi bir ciddi ağrı, kesinlikle söz konusu değildir. Daha estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla uzun bir kırık hattı meydana gelmez. Dünyada ve ülkemizde ultrasonik rinoplasti ameliyatı, en çok uygulanan işlemler arasında yer edinir" diye konuştu.