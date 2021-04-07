Uluslararası hukuk devi Andersen Global Türkiye'de MGC iş birliğinde büyüyecek

Uluslararası Hukuk Devi Andersen Global, Türkiye'nin önde gelen hukuk bürolarından MGC Legal ile iş birliği anlaşması imzalayarak büyümesine katkı sağladı.

Dev iş birlikleri yoluyla küresel varlığını güçlendiren ABD'li hukuk ve danışmanlık devi Andersen Global, Türkiye'deki platformuna genişlik katmaya devam eden hukuk bürosu MGC Legal ile iş birliği Anlaşması imzaladı. Yapılan iş birliği sayesinde MGC Legal, Andersen Global portföyünde yer alan çok sayıda uluslararası şirketin Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik çalışma ile iş süreçlerini destekleme fırsatına sahip olacak ve Türkiye pazarına önemli katkılar sunacak.

İmzaladıkları iş birliği anlaşması hakkında bilgiler veren MGC Legal Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Avukat Mustafa Güneş, “Bu iş birliğinin Türkiye'nin globalleşmesine vergi ve hukuk işleri bağlamında katkısı olacaktır. Andersen ile bu iş birliğine giderken yönetim ekibimizle uzun ve detaylı bir değerlendirme yaptık. Andersen gibi güçlü geleneğin temsilcisi olan bir firmayla birlikte çalışmanın bizim için önemli fırsatlar sunacağı sonucuna vardık. Yine 125 ülkede, 263 noktada ve 7 binden fazla çalışanı olan global bir firma ile iş birliği yapmak, uluslararası platformlarda daha da güçlenmemizi sağlayacak. Müvekkillerimizin dünyanın neredeyse tamamındaki ihtiyaçlarına çok daha etkili bir şekilde destek vermemizi kolaylaştıracak” dedi.

İş birliğinin önemine değinen Andersen Global Başkanı ve Andersen CEO'su Mark Vorsatz ise, “MGC Legal çatısı altında görev yapan uzmanlar olağanüstü. Operasyonel bilgilerinden çok etkilendik, kurum kültürü ve değerleri tıpkı bizi yansıtıyor. Bu iş birliği bölge için önemli bir katkı ve MGC Legal ile edindiğimiz uyum, ileriye dönük birlikteliğimiz için bir çıkış noktası” diye konuştu.

2013 yılında Avukat Mustafa Güneş tarafından kurulan ve çok sayıda uluslararası şirketle çalışmalar yürüten MGC Legal, sözleşmeler, şirket birleşme ve devralmaları, ticari ihtilaflar, alacak tahsilatı, vergi hukuku, iş hukuku, kamu hukuku, özel hukuk, gayrimenkul hukuku, proje finansmanı, bilişim hukuku, fikri haklar, göç hukuku, FINTECH ve siber zorbalıkla mücadele alanlarında uzmanlaştı.

Andersen Global ise dünya genelinde vergi ve hukuk uzmanlarından oluşan, hukuki olarak ayrı, bağımsız üye firmaların teşkil ettiği uluslararası bir birlik olarak biliniyor. ABD'li Andersen Tax LLC tarafından 2013 yılında kurulan Andersen Global dünya genelinde 7 binden fazla uzmanla çalışırken, üye şirketler sayesinde 263'ten fazla noktada faaliyet yürütmeye devam ediyor.