Uluslararası Judo Turnuvası'nda 15 ülkeden bin 162 sporcu ter döküyor

Kocaeli'de, Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası, 15 ülkeden bin 162 sporcunun katılımıyla başladı.

Kocaeli'de, Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan onuruna düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği turnuva yarın sona erecek. Dün başlayan turnuvanın ilk gününde Süper Minik ve Minikler Sıkletler kategorilerindeki sporcular boy gösterdi. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada, Kağıtspor Judo Teknik Direktörü olarak görev yapan Hüseyin Özkan da adına düzenlenen organizasyonda yer aldı.

15 ülkeden bin 162 sporcu katıldı

Turnuvaya Türkmenistan, Kırgızistan, İnguş Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Tataristan, Bosna Hersek, Ukrayna, Moldova, Edelweis, Suriye, Almanya, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere tam 15 ülkeden toplamda bin 162 sporcu katıldı. Türkiye'de ise 26 şehirden 837 sporcu katılım sağladı. Uluslararası Judo Turnuvası'nın ilk gününde Süper Minikler kategorisinde 223 sporcu yarışırken Minikler Sıkletler kategorisinde 259 sporcu yarıştı. Müsabakalar 2 gün boyunca Yıldızlar ve Ümitler sıkletleriyle devam edecek.