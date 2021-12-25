Uluslararası karikatür yarışmasından E-Gençlik'e ödül

‘Özgür Kudüs'ü çiziyoruz!' sloganıyla düzenlenen 4. Uluslararası Mirasımız Kudüs karikatür yarışmasında E-Gençlik Dijital Kılavuz Karikatür Atölyelerinde yetişen öğrenciler ödüle layık görüldü.

E-Gençlik Akademi Karikatür Atölyesi öğrencileri Mirasımız Kudüs ana başlığı altında gerçekleşen uluslararası karikatür yarışmasına katıldı. 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunan Kudüs konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen yarışmada genç karikatüristler Kudüs şehrine yaklaşımlarını kendi kalemleriyle karikatüre işleme imkanı buldu. Karikatüristlerin Kudüs ile alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramları ele aldığı yarışmaya 38 ülkeden 239 karikatürist katıldı. Gönderilen 518 eser arasından 42 eser finale kaldı.

E-Gençlik Akademi'de eğitim veren usta karikatür sanatçısı Ahmet Altay'ın hocanın paltosundan yetişen öğrencilerden Mert Barmanbek, Selahaddin Eyyübi Özel Ödülü'nü aldı. Öğrencilerden Deniz Yolcu, Eren Esirci, Ezgi Cemre Çakır, Muhammed Melih Kazancı finale kalmayı başardı. Sergilenen 73 eserde 8 öğrencinin 10 eseri de sergiye seçildi. Yarışmanın en küçük katılımcısı da 10 yaşındaki öğrenci Eslem Yüsra Kopya oldu.