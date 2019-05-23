Umut tacirlerinin ölüme terk ettiği 35 göçmen kamyon kasasında bulundu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri, orman içinde park halindeki kamyonda yaptıkları incelemede araç kasasında havasız halde kalmış 35 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenleri ölüme terk eden ve olayın organizatörü olduğu iddia edilen şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 21 Mayıs günü Dilovası Köseler Mahallesi Mermerciler OSB mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kapalı kasa kamyonetin ormanlık alana girdiği bilgisini alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı takibe aldı. Kassari Deresi mevki'inde kapakları açılmış ve park halinde olan aracın yanına giden ekipler, T.T. adlı sürücünün kullandığı kamyon kasasında 9'u çocuk 1'i Irak, 34'ü Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 35 kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Kapalı kamyon kasasında göçmenleri ölüme terk eden sürücü ve olayın organizatörü olduğu belirlenen T.T. gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Kamyon kasasında yakalanan havasız kalarak fenalık geçiren 35 göçmen sağlık kontrolleri sonrası gerekli işlemleri için Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, T.T. adlı şüpheli ise Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olduğu iddia edilen 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.