Umuttepe Kampüsü 10 bin ağaçla yeşilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünü yeşillendirmek için çalışmalara başladı. Umuttepe kampüsü içerisine 10 bin adet ağaç dikilmeye başlandı. Şu ana kadar bin 570 adet fidan Umuttepe Kampüsü içerisinde toprakla buluştu. Kampüs içerisine dikilen ağaçlar arasında huş, Toros sediri, mavi ladin, Batı ladini, köknar, pembe çiçekli akasya, dişbudak, ıhlamur ve çınar türleri yer alıyor. Ağaçların dikiminin yanı sıra mevcut yeşil alanların otomatik olarak sulanması için sulama tesisatı kuruluyor.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından 2018 yılı içerisinde ise doldurulan hafriyat sahalarına, park, bahçe ve diğer boş alanlara yaklaşık olarak 263 bin ağaç dikimi gerçekleştirdi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıl boyunca düzenli olarak dikilen fidan ve ağaçların, sulamasını ve bakımını özenle yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılında bu yana şehir genelinde ise yaklaşık olarak 9 milyon ağaç dikimi gerçekleştirdi.