Umuttepe Kampüsü yeşilleniyor

Çalışmalar kapsamında ağaçlar için damla sulama tesisatı da kurulacak.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nün müsait alanlarına Toros Sediri, Göknar, Akasya, Dışbudak, Ihlamur ve Çınar türlerinde 10 bin adet ağaç dikilecek. Ağaçlar kampüs içerisindeki boş alanlara ve bina çevrelerine dikilecek. Ayrıca kampüs içerisindeki binaların etrafındaki yeşil alanların otomatik olarak sulanması için sulama tesisatı kurulacak. Doğayı ve yeşili koruyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu alanda öz verili çalışmalar gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi 2004 yılında bu yana şehir genelinde yaklaşık olarak 9 milyon ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından 2018 yılı içerisinde ise doldurulan hafriyat sahalarına, park bahçe ve diğer boş alanlara yaklaşık olarak 250 bin ağaç dikimi gerçekleştirdi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıl boyunca düzenli olarak dikilen fidan ve ağaçların, sulamasını ve bakımını özenle yapıyor.