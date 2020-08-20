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Umuttepe otoparkı daha konforlu olacak

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü girişinde bulunan otopark, vatandaşların talebiyle genişletilip asfaltlandı.


Umuttepe'de bulunan üniversite kampüsü ve hastaneye gelen vatandaşların kullanımı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan otoparkın genişletilmesi ve daha konforlu olması için çalışma başlatıldı. Vatandaşlardan gelen talep sonrası Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan çalışma ile 5 bin 300 metrekarelik otopark alanı üzerine bin 850 ton PMT malzeme serimi yapılarak bin 20 ton asfalt serilecek.


Üst yapı çalışmaları öncesinde alanda yağmur suyu hattı için ızgara ve baca imalatları gerçekleştirilecek. Kısa sürede bitirilmesi planlanan çalışmalar çizgi çizimleri ve çevre düzenlemeleri ile tamamlanacak. Otoparkın asfaltsız olan kısım da kısa sürede asfaltlanarak daha konforlu hale getirilecek.

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