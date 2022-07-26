İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Umuttepe yolundaki bozulmaya hızlı müdahale

KOÜ Umuttepe Yerleşkesi ve Tıp Fakültesine ulaşımın sağlandığı yolun bozuk kısmı, yol bakım timi tarafından asfaltlandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi ve Tıp Fakültesine ulaşımın sağlandığı yolda bozuk kısmı onardı. Umuttepe yolunda deforme olan asfalt kazındı. Yol bakım timi tarafından asfalt serimi yapılarak vatandaşların sıklıkla kullandığı yol, konforlu hale getirildi. Araç ve yayaların yoğun bir şekilde kullandığı KOÜ Umuttepe Yerleşkesi ve Tıp Fakültesine ulaşımın sağlandığı güzergah, kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine tekrardan açıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.