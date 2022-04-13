Umuttepe'deki gölete çevre düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde birçok bölgede bakım, onarım ve düzenleme çalışması yapmaya devam ediyor. Büyükşehir bu çerçevede Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nün içindeki göletin çevre düzenlemesini yapıyor. Ekiplerin şu ana kadar 30 kamyon sarı malzeme kullandığı çalışmalarda, 6 Japon çatılı kamelya, 7 piknik masası, barbekü yeri ve giriş kapısı yapılarak gölet çevresini öğrencilerin hoşça vakit geçireceği bir alana dönüştürmek için çalışmalar devam ediyor.