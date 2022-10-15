Üniversite öğrencileri bu etkinlikle kaynaşıyor

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde stantlarını kuran büyükşehir belediyesi, üniversitelilerin kente daha kolay uyum sağlayabilmeleri için tüm ihtiyaçlarında kılavuz oldu. Öğrenciler büyükşehir belediyesinin gençlik çalışmaları hakkında detaylı bilgi alırken, üyelerinin de Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olduğu müzik grubunun şarkılarıyla eğlendi. Akademi Üniversite'nin Gelin Tanış Olalım Etkinliği Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde 3 gün boyunca gerçekleşti. Programda sokak oyunları, çekilişler, ikramlar, açık hava sineması yer alırken sosyal medya tanıtımları, Genç Mekan tanıtımları ve belediye çalışmaları hakkında üniversite gençliği bilgilendirildi.