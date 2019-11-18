Üniversite öğrencileri Gez Gör'le İzmit'i gezdi

Gör Kocaeli'' programı kapsamında Seka Kamp Alanı, Ormanya ve müzeleri ziyaret etti.

Kocaeli'de öğrenim gören 100 üniversite öğrenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Gez-Gör Kocaeli'' programı kapsamında doğa gezisine katıldı. Seka Kamp Alanı ve Ormanya'yı gezen üniversiteli grup, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocaeli Bilim Merkezi ile Seka Kağıt Müzesini gezdi. Seka Kamp Alanında Kocaeli'nin doğasıyla tanışan öğrenciler, temiz havanın tadını çıkarırken rehberler eşliğindeki şehir gezisi kapsamında Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'ni de ziyaret etti. Kocaeli Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Merkezini de gezip gören öğrenciler, eğlenceli bir gün günün tadını bol bol fotoğraf çektirerek çıkardı.

Kocaeli'nin tarihi, turistlik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden katılmak istedikleri turu seçebiliyor. En az 20 kişi olmak ve 18 yaşından büyük olmak kaydıyla gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar ayrıca Büyükşehir 153 Çağrı Merkezini de arayabiliyor.