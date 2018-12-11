Üniversite öğrencilerinden Büyükşehir'e eğitim teşekkürü

‘Temel İlk Yardım Eğitimleri' alan Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu İtfaiye bölümü öğrencileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi İtfaiye Bölünü öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi. 4 hafta süren eğitimlerin son gününde memnuniyetlerini dile getiren Kocaeli Üniversitesi idarecileri ve bölüm öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür plaketi takdim etti.

Kocaeli Üniversitesi İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerine verilen eğitimlere 120 öğrenci katıldı. ‘Temel İlk Yardım' eğitimlerinde ilk yardım bilgisi, temel yaşam desteği, kırıklarda ilk yardım, kanama ve yaralara ilk yardım, yaralı taşıma teknikleri, boğulmalar ve zehirlenmelere müdahale ile bilinç bozukluklarına müdahale konuları işlendi.

Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen son eğitim programına Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürü Dr. Fatma Aydın da katıldı. Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Görevlisi Serpil Gerdan, programda Şube Müdürü Dr. Fatma Aydın'a ve eğitim veren uzman personele plaket takdim etti.

Eğitimlerin hem günlük hem de okul hayatlarında kendilerine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. İzmit Meslek Yüksek Okulu idarecileri ise Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime verdiği desteklerin tüm belediyelere örnek olduğunu belirtti.