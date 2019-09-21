Üniversite öğrencilerine otogarda karşılama

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de öğrenim görmeye hak kazanmış olan üniversite öğrencilerine yönelik “Mutlu Şehir Kocaeli'ye Hoş geldin” karşılama programı düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2019/2020 yılı Yüksek Öğretim Sınavı sonucunda Kocaeli'de öğrenim görmeye hak kazanmış olan öğrencilere yönelik “Mutlu Şehir Kocaeli'ye Hoş geldin” karşılama programı düzenledi. Proje kapsamında üniversite öğrencileri Kocaeli Şehirlerarası terminalinde karşılandı. Projeyle beraber Kocaeli'ye yeni gelen öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli'nin üniversite ayağı Akademi Üniversite hakkında bilgi verildi. Özelikle yapım aşaması devam eden üniversite gençlik merkezinin yapacağı faaliyetleri hakkında öğrenciler bilgilendirildi.

Proje kapsamında kentimize ilk kez gelen öğrencilere Kocaeli'nin meşhur tatlısı Pişmaniye ve su ikram edildi. Öğrenciler gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini ifade etti. Kısa tanışma evresinden sonra öğrenciler konaklayacağı yerlere Büyükşehir hizmet araçları bırakıldı. Durumdan oldukça memnun olduklarını söyleyen öğrenciler ve velileri Büyükşehir'in nezaketinden dolayı teşekkür ettiler.