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Üniversite öğrencilerine sosyal belediyecilik anlatıldı

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine, İzmit Belediyesi tarafından ‘Sosyal belediyecilik’ alanında yapılan çalışmalar anlatıldı.

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine, İzmit Belediyesi tarafından ‘Sosyal belediyecilik' alanında yapılan çalışmalar anlatıldı.


Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerine İzmit Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği sosyal hizmet uygulamaları anlatıldı. İzmit Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen sunuma 65 üniversite öğrencisi katıldı. Öğrencilere İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce özellikle yoksul, engelli, kadın gibi dezavantajlı gruplara yönelik yürütülen sosyal destek faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verildi.


Bebek bakım kabini, çorba çeşmeleri, ibadethane temizlikleri gibi toplumun pek çok kesimine hitap eden uygulamaların anlatıldığı sunumu öğrenciler ilgiyle izlediler.

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