Üniversite öğrencilerinin “Töre” oyunu beğeni ile izlendi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de üniversite öğrencileri tarafından hazırlanarak sahnelenen “Töre” adlı oyun tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ahne Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan “Töre” adlı oyun sahnelendi. Yıl içinde 3'ü büyük toplam 9 oyun sergileyen bölümün öğrencileri son oyun olan Töre ile Sahne Sanatları Bölümü Atölye Sahnesinde tiyatroseverlerin karşısına çıktı. 30 kişilik ekiple hazırlanan ve sahnelenen oyun sonunda izleyicilerden büyük alkış aldı. Oyunu izleyenler arasında KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sema Göktaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nigar Pösteki, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Öğretim Üyesi Sinan Taşkan'ın yönettiği Turgut Özakman'ın “Töre” adlı oyununda 1900 yıllarda Erzurum yöresinde yaşanan sorunlar izleyicilerle aktarıldı. Oyun hakkında bilgi veren Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanatları Öğretim Görevlisi Sinan Taşkan, “Kan davasının kötülüğünü, bunun yerine kendimize daha köklü, daha hoşgörülü başka adetlerimizin olduğunu kan davası gibi şeylerin toplumumuza hiçbir şey sağlamadığını, onun yerine hoşgörü ve sevginin, birlikteliğin daha kucaklayıcı olduğunu anlatan bir oyun çalışıyoruz. Umarım güzel bir oyun oldu” dedi.