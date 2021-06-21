Üniversite öğrencisi tasarladı, belediye üretti

Sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projesini anlatan Üniversite öğrencisi Ecem Ulğaç'ın projesi Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla hayat buldu.

Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Ecem Ulğaç, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'la görüşerek sokak hayvanları için fonksiyonel kulübe projesini anlattı. Başkan Muzaffer Bıyık da Üniversiteli Ecem'in projesinin hayat bulması için ekibine talimat vererek sosyal sorumluluk projesinin startını verdi.

Üniversite öğrencisi Ecem Ulğaç'ın tasarladığı köpek kulübesi belediyenin kendi atölyesinde marangozlar tarafından titizlikle üretildi. “Yaşamak istediğin gibi yaşat” başlıklı Sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirilen fonksiyonel köpek kulübesinde sokak hayvanlarının ihtiyaçları doğrultusunda yem ve su oluğu da bulunuyor. Belediyenin kendi atölyesinde kısa sürede hayata geçirilen kulübeler farklı noktalarda bulunan beslenme noktalarına yerleştirildi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da üniversite öğrencisi Ecem Ulğaç ile birlikte kulübeleri beslenme noktalarına yerleştirirken çekimleri Darıca'da devam eden dizisinin sevilen oyuncuları da programa eşlik etti. Üniversiteli Ecem'e çiçek veren ve duyarlılığı için teşekkür eden Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra sokak hayvanları için kulübeye su ve yem bıraktı. Üniversite öğrencisi Ecem de belediyelere karşı olan önyargıların kırıldığını ifade ederek kendisini dinleyen ve destek veren Başkan Muzaffer Bıyık'a teşekkür etti.