Üniversite sınavına hazırlanan depremzede öğrencilere kitap desteği

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, deprem bölgesinden Kocaeli'ye gelen öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunuyor. Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi'nde LGS ve YKS'ye hazırlanan depremzede gençlere karekod ile videolu soru çözüm desteği sunan sınava hazırlık kitap setler hediye edildi. Gençlerin eğitimlerini ve mutluluklarını her şeyin üstünde tuttuklarını belirten İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, "İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde tüm imkanlarımızla depremin yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu setler hepinizin eğitim hayatlarında ve üniversite sınavlarında başarılı olmanıza katkı sağlayacak. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah güzel yerleri kazanırsınız, dilediğiniz meslekleri edinirsiniz" şeklinde konuştu.