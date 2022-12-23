Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere soru bankası hediye edildi

sınıf öğrencilerine soru bankası seti hediye etti.

Yeniköy Merkez Mahallesi'nde yeni hizmete açılan Âlâ Mekan'da düzenlenen programda, öğrencilere soru bankası setleri verildi. Programda konuşan Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Gençlere yaptığımız her iş, geleceğe ve özellikle Türkiye Yüzyılı'na yapılan en güzel yatırımdır. İlçe sınırlarımızı da aşan ödüllü Genc-i Âlâ Gençlik Modelimiz ile faaliyetlerini sürdürdüğümüz tam gençlere göre gençlik çalışmalarımız, gençhaneler, Âlâ Mekân, GençBüs, spor okullarımız, müzik okullarımız, gençlerle baş başa programlarımız, dijital gençlik çalışmalarımız, çocuk üniversitemiz ve akademimiz, çocuk kütüphanemiz ve Kitaphanemiz gençlerimize destek veriyor. Geleceğimizin umudu çocuklarımıza ve gençlerimize eğitimden sanata, spordan sağlığa çeşitli alanlarda kişisel gelişimlerine daima destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

"Üniversiteyi yeni kazanan gençlere 2 bin TL eğitim desteği sağladık"

Başiskele Belediyesi olarak üniversiteyi yeni kazanan Başiskeleli öğrencilere geçen ay 2 bin TL eğitim desteği sağladıklarını ifade eden Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Bu uygulamamız inşallah gelecek yıl da devam edecek. Önümüzdeki yıl da sizler bu eğitim desteğine hepiniz adaysınız. Gençlik çalışmalarımızı önemsemekten daha çok bizler gençlik çalışmalarını tabiri caizse yaşıyoruz ve gündemimizin en önemli parçalarından biri haline getiriyoruz. Sizin ihtiyaç duyduğunuz her alanda Başiskele Belediyesi olarak, Yasin ağabeyiniz olarak yanınızda olmaya bir destek de biz vermeye çalışıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, gelecek yüzyılı, Türkiye Yüzyılı olarak ilan ettiğimiz bu yüzyılı sizler inşa edeceksiniz. Kendinizi önemseyin. Kendinize güvenin. Türkiye'ye güvenin. Gelecek yüzyıl sizin yüzyılınız olacak arkadaşlar"

"Bu siz değerli gençlerimiz sayesinde olacak"

Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak ise gençlere yapılan yatırımların çok kıymetli olduğunu belirterek, "Hedefimiz, devletimizin dünyanın en ileri 10 ülkesinden birisi olmasını sağlamak. Bu siz değerli gençlerimiz sayesinde olacak. Şu anda belediyemizin size sağladığı bu soru bankalarıyla sizin bu 3 ayı da iyi geçirerek gireceğiniz üniversite hayatı bize geleceğimizi bağışlayacak. Belki de siz Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın daha teknik, daha iyilerini yapacaksınız. Biz istiyoruz ki bizim bütün gençlerimiz treni kaçırmasın. Ne treni? Atatürk'ün muasır medeniyet dediği, şu anda Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği, dünyanın en ileri 10 ülkesi arasına girme hedefi bizim için çok önemli" dedi.