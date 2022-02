Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere soru bankası seti hediye edildi

sınıf öğrencilerine YKS soru bankası seti hediye etti. Özlü, sınavda ilk 1000'e giren öğrencilere de sürpriz hediyeler verileceğini söyledi.

Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen dağıtım törenine; Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Biz sizlere güveniyoruz"

Gençlere ve eğitime önem verdiğini söyleyen Başkan Özlü, "Sizler gelişmiş Türkiye'nin gelecekteki yöneticileri olarak karşımızda duruyorsunuz. Biz her zaman 'Gelecek sizlerin ellerinde yükselecek' diyoruz. Çünkü biz sizlere güveniyoruz ve inanıyoruz. Bu yüzden siz değerli kardeşlerimizin bedensel, zihinsel ve kişisel gelişimleriniz için Başiskele Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız ve sizlere her türlü yardım ve desteği sağlayacağız. 'Gençlerle Baş Başa' programlarımız kapsamında ilçemizdeki tüm 12. sınıf öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Genç kardeşlerimin istek, talep ve önerilerini dinledik. Bu YKS soru bankası seti dağıtımımızın da bir öğrenci kardeşimin talebi doğrultusunda oldu. Çok verimli ve keyifli vakitler geçirdiğim genç kardeşlerimiz ile yaptığımız sohbetler sırasında çok güzel fikirler geliyor. Bu engin fikirlerin her birine büyük değer verip projelendirerek tek tek hayata geçiriyoruz" dedi.

İlk 1000'e giren öğrencilere ödül

Başkan Özlü, 8. sınıf öğrencilerine de Liselere Giriş Sınavı seti hazırlayacaklarını ifade ederek, "Önümüzdeki hafta onlara da dağıtım gerçekleştireceğiz. İnşallah sınavdan sonra karşılaştığımızda herhangi bir üniversiteye yerleştiğinizin haberlerini bizzat sizlerin ağzınızdan duymak bizleri çok memnun edecek ve sevindirecek. Aynı zamanda, Başiskele'de YKS sonucunda ilk 1000'e giren 4 öğrencimiz vardı. Bu yıl sayısının daha çok artacağına inancım tam. Buradan bu sene ilk 1000'e giren öğrencilerimizi ödüllendireceğimizin sözünü de veriyorum. Hepinize başarılar ve zihin açıklığı diliyorum" diye konuştu.