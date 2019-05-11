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Üniversiteli abi ve ablalarıyla spor yapıp stres attılar

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerle spor etkinliğinde buluştu.

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerle spor etkinliğinde buluştu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, engelli bireyler birçok farklı alanda eğitim görüyor. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nden 40 öğrenci, merkezde eğitim alan 95 öğrenciyle “2. Spor Festivali”nde bir araya geldi. Merkezde eğitim gören öğrenciler, spor etkinliğinde üniversite öğrencileri ile birlikte stres atma fırsatı buldu. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen festivalde futbol, voleybol, badminton, masa tenisi, gülle atma, uzun atlama, floor curling, hemsball ve dans step gibi oyunlar oynandı. Özel öğrencilerin oyunlarda verdikleri mücadeleler renkli anlara sahne oldu.


Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri yapılan spor etkinliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üniversite öğrencileri, özel öğrencilerle sporla dolu bir gün geçirdikleri için çok şanslı olduklarını ifade ederek bu anlamlı etkinliği düşünerek hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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