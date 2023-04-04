Üniversiteye hazırlanan gençlere bireysel çalışma ofisi

Yeni hizmete açılan Rüstem Metin Yurttaş Kültür Merkezi'ne gelen gençler sessiz ortamda ders çalışırken, ücretsiz olarak kek ve çay ikramından da faydalanabiliyor.

Üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz hazırlık kursları düzenleyen Darıca Belediyesi, üniversite sınavına girecek 12. sınıf öğrencilerine de sınav ücreti desteği veriyor. Darıca Belediyesi'ne başvuran binlerce gencin sınav ücreti karşılanırken, gençlere daha rahat ve huzurlu bir ortamda sınava hazırlanma ve ders çalışma imkanları da sunuluyor.

Kısa bir süre önce yapımı tamamlanarak hizmete açılan Rüstem Metin Yurttaş Kültür Merkezi'ndeki çalışma ofisleri Başkan Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla gençlere tahsis edildi. Bireysel çalışma ofislerine dönüştürülen alana gelen gençler huzurlu ve sessiz bir ortamda ders çalışarak sınavlara hazırlanabilecekler. Gençlere ücretsiz olarak çay ve kek ikramında bulunulacağı da belirtildi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençleri bireysel çalışma ofislerine davet ederek, "Darıca Belediyesi olarak bütün projelerimizin merkezine gençleri koyuyoruz. Gençleri önemsiyor ve seviyoruz. Yaptığımız, hizmete açtığımız binalar, kültür merkezleri, spor kompleksleri gençler gelirse ve kullanırsa bir anlam ifade ediyor. Rüstem Metin Yurttaş Kültür Merkezi'mizi de gençlere açıyoruz. Sınava hazırlanan genç kardeşlerimizi rahat ve huzurlu bir ortamda ders çalışmaya, kitap okumaya davet ediyoruz. Çay ve kek ikramımızla de onlara hak ettikleri en güzel ortamı hazırladık. Gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.