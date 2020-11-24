İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ünlü alışveriş firmalarının deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ünlü internet alışveriş sitelerinin deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ünlü internet alışveriş sitelerinin deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Hanım Nine Caddesi üzerinde bulunan ünlü internet yemek alışveriş sitelerinin deposunda, panellerin içinde bulunan poliüretan malzemeler, elektrik kaynağında meydana gelen kıvılcım ile bir anda yanmaya başladı. Alevleri gören depo çalışanları kendi imkanları ile yangını kısa sürede söndürdü. Çalışanlar daha sonra önlem alabilmek için durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine yangının meydana geldiği adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının yeniden büyümemesi için yanan alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.