Ünlü oyunculardan "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?" prömiyerine tam not

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi? adlı tiyatro oyununun prömiyerini gerçekleştirdi. Ünlü oyuncular Seda Bakan ve Zeynep Gülmez'in de izlediği tiyatro oyunu tam not aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?" adlı tiyatro oyununun prömiyeri Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) sahnesinde gerçekleştirdi. Nick Whitby'ın yazdığı, Yücel Erten'in çevirdiği ve yönetmenliğini İlham Yazar'ın yaptığı, "Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi?" oyunu seyirciden tam not adlı. İki perdelik trajikomedi oyunu dakikalarca ayakta alkışladı. Oyunu izleyenler arasında ünlü oyuncular Seda Bakan ve Zeynep Gülmez de vardı.

Oyun sonunda konuşan Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, "Türk tiyatrosunun zirvesine yerleştik. Burada kalmak çok zor. Büyük prodüksiyonlar yapmak gerektiriyor. Bütün bunları bize sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı'nın da seyirci karşısına çıktığı oyunda Funda İlhan, Çağrı Mengüç, Serhat Güzel, Zeynep Dilara Saydam, Levent Muratoğlu, Güliz Gençoğlu, Ozan Şahin, Duygu Mine Özcan, Onursal Yıldırım, Cemal Aldıç, Volkan Dinç, Ferdi Yıldız, Su Özdemir, Sevcan Kuş Efe, Umut İsfen, Çağla Buldak Akarsu, Alican Mert Pilavcı ve Işık Öztorun rol alıyor.