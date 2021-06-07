Ünlü tiyatrocu evinde yarı baygın halde bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan ünlü tiyatro oyuncusu Ahmet Yaşar Özveri, evinde yarı baygın halde bulundu. İtfaiye merdiveni ile eve giren ekiplerce alınan Özveri, hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Kahya Kadın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tiyatro oyuncusu Ahmet Yaşar Özveri'ye 2 gündür telefonla ulaşamayan komşuları, evine gitti. Çaldıkları kapının da açılmaması üzerine endişelenen Özveri'nin komşuları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla Özveri'nin yaşadığı ikinci kattaki evin balkonuna ulaştı. Balkon kapısından içeri giren polis ve itfaiye ekipleri, Özveri'nin yatağında yarı baygın halde buldu.

Siroz hastası olduğu öğrenilen ve ekiplerin yardımıyla ambulansa alınan Özveri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.