Ünlülerin favorisi badem göz estetiği

Dr. Yavuz Özsular, özellikle ünlü kadınların tercih ettiği, son yıllarda giderek popülaritesi artan “badem göz” estetiği hakkında bilgi verdi.

Bella Hadid, Kendall Jenner gibi süper modeller sayesinde popüler olan badem şeklinde kalkık gözler, günümüzde yalnızca ünlüler tarafından değil, görünümüne önem veren herkes tarafından tercih ediliyor. Badem gözlere sahip olabilmek için talep edilen bu ameliyatta nasıl bir prosedür uygulandığının detayları Dr. Yavuz Özsular açıkladı.

Daha etkili bakışlar

Ameliyatın bilimsel adının kantoplasti/kantopeksi olduğunu dile getiren Op. Dr. Yavuz Özsular, operasyonda hem göz kapakları ve çevresinde oluşan sarkmaların giderildiğini hem de gözlere daha çekik bir görünüm kazandırıldığını söyledi. Bu sayede bakışların daha etkili hale geldiğini dile getiren Dr. Özsular, hastanın durumuna göre ameliyatın genel ya da lokal anestezi altında uygulandığını belirtti.

Göz kenarları yukarı taşınıyor

Op. Dr. Yavuz Özsular, “Badem göz estetiğinde dış göz kenarları daha yukarı taşınması için gözün lateral kantal tendonu ya yukarıya doğru dikişlerle alınır (kantopeksi) ya da kesilip yukarıda yeni yerine adapte edilir. Yapılan bu uygulamalarla gözler daha yatay düzlemde ve çekici görünür. Ameliyat göz laterali kesişim noktasında 1 cm'lik kesi ile açık olarak yapılabileceği gibi alt veya üst göz kapak blefaroplastisi ile kombine olarak da yapılabilir. Ayrıca endoskopik yöntem de tercih edilebilir” ifadelerini kullandı.

Aynı gün taburcu olunuyor

Badem göz estetiğinin yüze daha genç bir ifade kazandırdığına dikkat çeken Dr. Özsular, “Yaklaşık 1 saat süren bu işlemin ardından hastanın hastanede kalmasına genellikle gerek duyulmaz. 1-2 gün boyunca ameliyatlı bölgede ağrılar olabilir, bunlar için hastaya ağrı kesici reçete edilir. Bir hafta içinde tam iyileşme sağlanır ve hasta hayata yeni görüntüsüyle sorunsuz şekilde devam eder” diye konuştu.