Unutulmaya yüz tutmuş ‘keçe' yapımı kursu başladı

Geçmişi asırlar öncesine dayanan keçe yapımı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) yaşatılmaya devam ediyor. Kursiyerlerin yoğun ilgi gösterdiği keçe yapımı kursunda kursiyerler, yün boyama tekniklerinden, keçe malzeme kullanımına ve ürün oluşturmaya kadar tüm modelleri öğrenerek pratiğe döküyorlar.

Öte yandan Kocaeli'nde 12 ilçe 43 kurs merkezinde 352 farklı branşta eğitim veren KO-MEK, şimdiye kadar toplamda 679 bin 523 kişiye sertifika verdi. KO-MEK pandemi döneminde tüm önlemleri aldıktan online ve yüz yüze olmak üzere eğitimlere devam etti. Yeni dönemde de yoğun başvuru alan keçe yapımı kursunda KO-MEK'ten şimdiye kadar 2 bin 213 kursiyer bu alanda eğitim aldı. KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını KO-MEK'in resmi internet sitesi üzerinden yapabilir.