Unutulmaz Değerler Festivali'nde coşkulu açılış

Kocaeli Kartepe Belediyesi öncülüğünde bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve unutulmuş değerlerin gün yüzüne çıkarılması aynı zamanda gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali düzenlenen açılış töreni ile başladı. Birbirinden farklı etkinliklerin ardından sahne alan sevilen sanatçı Suzan Kardeş ile coşku katlanarak devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Turizm ve Kültür Bakanlığı ve Kartepe Belediyesi ortaklığıyla düzenlenen 6. Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali, Kartepe Kent Meydanında başladı. Alan içinde kurulan stantları ziyaret eden vatandaşlar el emeği ile üretilen çeşitli ürünleri inceleyebilme fırsatı buldu. Program çocuk mehteran takımının gösterisiyle başladı. Ardından sahne alan folklor ekibi ise ülkemizin çeşitli yörelerine ait dans figürleri sergileyerek izleyiciden tam not aldı. Unutulmuş değerleri gün yüzüne çıkarmak ve gelecek kuşaklara aktarmak hedefiyle düzenlenen etkinliğe Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler 5 gün boyunca sürecek.

“Tarihimizi geçmişimizi ve kültürümüzü anmak için buradayız”

Düzenlenen festivalde söz alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepe'ye düzenlediğimiz etkinliklerle birçok güzellik katıyoruz. Festivaller ve sportif faaliyetler yapıyoruz genç kardeşlerimizle bir araya gelmek için bir takım konserler düzenliyoruz. Hemşerilerimiz birlik beraberliği ve eğlenmesi için birçok etkinlik yapıyoruz ama bunlardan bence en kıymetlilerinden bir tanesi Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'dir. Bugün 6'ıncısını düzenliyoruz ve heyecanlıyız, gururluyuz ve mutluyuz çünkü biz 2 bin 200 yıllık bir medeniyetin, toplumun parçalarıyız. Dünya üzerindeki devletler ürerinde en büyük geçmiş, kültüre, tarihe ve geleneğe sahip medeniyetin parçalarıyız. O yüzden Unutulmuş Değerler Festivali bizim için önemli. Öncelikle bu medeniyetin kuruluşundan bu zamana kadar bu topluma, devlete ve millete hizmet etmiş herkesi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, güvenlik güçlerimizi, şehit olmuş tüm kardeşlerimizi sizin huzurunuzda anıyorum. Unutulmuş Değerler Festivali bizi umutlandıran heyecanlandıran bir etkinlik aslında. Çünkü biz büyük bir medeniyetin bireyleriyiz. Bugün aslında sadece gençlere değil 7'den 70'e herkese hitap eden bir etkinlikle tarihimizi geçmişimizi ve kültürümüzü anmak için buradayız. Dünya, medeniyetler ve teknoloji çok hızla gelişiyor ama biz bu teknolojiye ayak uydurmakla birlikte bizi biz yapan değerleri yani geçmişimizi ve tarihimizi asla unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Geçmişimizi ve tarihimizi zanaatımızı ve sanatımızı unutmayacağımız bir etkinlik” dedi.

“Geleneğimiz kültürümüzdür, geleneğimiz örfümüzdür benliğimizdir”

Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ise “Hepimiz biliyoruz ki geleneğimiz kültürümüzdür, geleneğimiz örfümüzdür benliğimizdir. Bizi biz yapan ne varsa geleneğimizdir. Biz bunlara ne kadar sahip çıkarsak o kadar kendimize sahip çıkmış oluruz. Gelenek aslında geçmiş değil geleceğin teminatıdır” diye konuştu.

Suzan Kardeş ile coşku katlandı

Protokol konuşmalarının sonrasında aşık atışması gerçekleştirildi. Zanaatkarlar saz eşliğinde katılımcıların kulağının pasını silerken, atışmalar ile de eğlenceli anar yaşattı. İllüzyon gösterisi, dikkatli gözlerle takip eden vatandaşlar gösteri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ardından sahneye Türk kültürünün yıllardır süre gelen unutulmaz isimlerinde Nasrettin Hoca çıktı. Sahne performansıyla özellikle çocuklardan tam not aldı. Karagöz ve Hacivat'ın da eşlik etmesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı. Kukla gösterileriyle vatandaşlar kahkahalara boğuldu. Havanın kararmasıyla ünlü sanatçı Suzan Kardeş konser verdi. Sevilen sanatçının sahneye çıkmasıyla alanı dolduran kalabalık coşkuyla büründü. Suzan Kardeş sevilen şarkılarını sevenleriyle düet yaparak sergiledi. Sahne performansıyla da seyirciden tam not alan Kardeş'e, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz çiçek takdim etti.