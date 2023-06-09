Üreten kadınların sergisi

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında faaliyetlerine devam eden İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK) 2022-2023 eğitim yılını tamamladı. Bu çerçevede Akmeşe, Ambarcı ve Ortaburun mahallelerinde bulunan İZMEK kurs merkezlerinde görev alan öğretmenler ve eğitim alan kursiyerlerin yıl sonu performanslarından oluşan el emeği sergisi Akmeşe Mahalle Konağı'nda açıldı.

Açılışa katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Üreten kadınların yaptığı işler o kadar değerli ki. Bu değeri gönülden bilen ve hisseden birisiyim. İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle ortaklaşa yapmış olduğumuz sergiler üretim alanları gibi adeta. Çok kıymetli bu sergiler. Zamanında ‘kapatılacak' diye propaganda yapılmasına rağmen adaylığımda da seçimi kazandıktan sonra ilk katıldığım sergi açılışlarında da söyledim. Bu kurslara destek verilmesi çok kıymetli. Gerçekten hepinizin öncelikle eline ve yüreğine sağlık. Yaptığınız iş kente katma değer katıyor, ülkeye katma değer katıyor. İZMEK'leri daha da geliştirmek, daha da büyütmek ve daha fazla insanımızın buradan hizmet alması, öğrenmesi ve öğrendiğini üretime katması ürettiğini de ekonomiye çevirmesi çok kıymetli" dedi.

"En ücra köşedeki vatandaşların kalbine dokunduk"

İzmit Halk Eğitim Müdürü Zeki Kalaç ise bu yıl 5 ay içinde 35 bin kursiyere ulaştıklarını ifade ederek, "İzmit Belediyesi ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ortak protokol gereğince insanlarımıza ulaşmak üzere bu kursları açıyoruz. Bu yıl 5 ay içinde yaklaşık 35 bin kursiyere ulaştık. En ücra köşedeki vatandaşların kalbine dokunduk. Ben bu çalışmadan oldukça memnunum. Bugün burada görüyorum ki biz iyi şeyler yapmışız. Tüm kursiyerlerimiz ve öğretmen arkadaşlarımın emeklerine sağlık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sergi gezildi.