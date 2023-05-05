Üreticilere çilek bahçesi tesisi ve karpuz tohumu desteği

Kocaeli'de atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla üreticilere yüzde 50 hibeli çilek bahçesi ve karpuz tohumu desteği sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılarak, üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği “Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” çerçevesinde, çiftçilere yüzde 50 hibeli çilek bahçesi tesisi kurmaları için malzeme, ekipman ve karpuz tohumu desteği sağlayacak. Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle müracaat edebilecek. Talepler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi'nin yeni hizmet binasındaki Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nden ve Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binasından alınmaya başlandı.

Büyükşehir belediyesi, 2019 yılından bu yana üreticilere 120 bin çilek fidesi, ve çilek bahçesi kurmaları için gerekli olan ekipman ve malzeme desteğinde bulundu. Kendine has tadı ve kokusuyla bilenen Kandıra karpuzunun üretiminin artırılması ve ülke genelinde geniş bir pazara sahip olması amacıyla Büyükşehir, üreticilere yüzde 50 hibeli Kandıra karpuzu tohumu desteği de verecek. Büyükşehir'in daha önce çiftçilere sağladığı yüzde 50 hibeli karpuz tohumu ile Kocaeli genelinde 500 dekar karpuz tarlası desteklenmiş oldu.