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Usta Çı'rock konseri büyüledi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Hayatın İçindeyim’ projesinde yer alan Usta Çı’rock isimli Anadolu Rock grubunun konseri izleyenleri büyüledi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Hayatın İçindeyim' projesinde yer alan Usta Çı'rock isimli Anadolu Rock grubunun konseri izleyenleri büyüledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ‘Hayatın İçindeyim' projesinde yer alan Usta Çı'rock isimli Anadolu Rock grubunun konseri, yoğun ilgi gördü. 60 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı grup hafızlara kazınmış şarkıları izleyenlere seslendirdi. 60 yaş üzeri fiziki ve zihni bütünlüğe sahip, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olan bireylere yaşam kalitelerini artırarak, durağan bir hayat tarzından aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzına geçmelerini sağlayacak Hayatın İçindeyim” projesi başladı. Proje ilk olarak Körfez, Başiskele, Gölcük, Karamürsel, İzmit ilçelerinde hayata geçirildi.


Proje kapsamında oluşturulan hobi kulüplerinden biri olan Sanat Kulübü dün ilk meyvesini verdi. Sanat Kulübü üyelerinden oluşan Usta Çı'Rock isimli Rock grubu Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde konser verdi. 60 yaş üzeri ve genç üyelerin bulunduğu konserde Anadolu Rock tarzında şarkılar söylendi. Salonu dolduran izleyenler, söylenen şarkılara eşlik ederek oynadılar. Sonrasında konser Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ın gruba çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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