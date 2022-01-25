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Üstgeçitler ve yaya yolları açık

Kocaeli’de belediye ekipleri; üstgeçitler, otobüs durakları ve kaldırımlarda yayaların kar yağışı sebebiyle olumsuz etkilenmemesi için çalışıyor.

Kocaeli'de belediye ekipleri; üstgeçitler, otobüs durakları ve kaldırımlarda yayaların kar yağışı sebebiyle olumsuz etkilenmemesi için çalışıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışında yayalarında olumsuz etkilenmemesi için çalışıyor. Yaya üst geçitleri, durak önleri ve yaya kaldırımlarında aralıksız çalışma yapan ekipler, tüm bu alanların 7/24 açık kalmasını sağlıyor.

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