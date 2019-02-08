KOSGEB kredisi almak için ön şartlardan biri olan Uygulamalı Girişimcilik kursları, KO-MEK'te devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), KOSGEB kredisi almak isteyen vatandaşlara yönelik eğitim desteğini sürdürüyor. KOSGEB Kredisi alabilmek için gerekli olan Uygulamalı Girişimcilik Kursları KO-MEK tarafından veriliyor. KO-MEK eğitim yılının ikinci yarısında söz konusu dersleri kendi kurs merkezlerinde vermeye devam edecek. Şubat ayı boyunca bu kurslar Gebze bölgesindeki KO-MEK kurslarında verilecek. KOSGEB ve İşkur ile işbirliği içinde olan KO-MEK ise bu işbirliğine eğitim kanalıyla destek veriyor. Kurslar, Şubat ayında Gebze bölgesindeki kurs merkezlerinde gerçekleştirilecek. Bu dönemin ilk kursu 11-14 Şubat tarihleri arasında Yenimahalle, Osman Gazi ve Şekerpınar kurs merkezlerinde düzenlenecek. Şubat ayı içindeki ikinci etap kurslar 18-21 Şubat tarihleri arasında Gebze (Kaynak Atölyesi) ve Osman Hamdi Bey Kurs Merkezi'nde, üçüncü etap kurslar ise 25-28 Şubat tarihlerinde Beylikbağı Kurs Merkezi'nde yapılacak. Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, KOSGEB kredisinden yararlanarak kısa sürede iş kurmak isteyen vatandaşlar için tanıtım toplantısı düzenledi. Beylikbağı Ahmet Pembegüllü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünün yanı sıra KOSGEB ve İşkur yetkilileri katıldı.