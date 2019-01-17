Uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs eve dönerken hayatını kaybetti

İstanbul'dan Kocaeli'ne gezmeye geldiği arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullandığı iddia edilen 35 yaşındaki şahıs, dönüş yolunda fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Tuzla'da yaşayan Muharrem S.(35) ve H.U. adlı iki arkadaş, dün gezmek için geldikleri Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajında birlikte alkol alarak uyuşturucu kullandı. Gece yarısı H.U. idaresindeki otomobille İstanbul'a dönüş yoluna giren ikiliden Muharrem S. bir anda fenalaştı. Arkadaşının fenalaştığını gören H.U., aracı bir benzin istasyonuna çekerek 112 Acil yardım ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Muharrem S., tüm müdahalelere hayatını kaybetti.