Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de narkotik polisinin uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde Gebze ve Dilovası ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda ise 1 kilogram 406 gram sentetik kannabinoid, 25 gram metamfetamin ve bin 390 TL para ele geçirildi. Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü ise tutuklandı.