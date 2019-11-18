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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi daha tutuklandı

Kocaeli’de narkotik ekipleri tarafından 2 gün süren operasyonlarda gözaltına alınan 38 kişiden 3’ü daha tutuklandı.

Kocaeli'de narkotik ekipleri tarafından 2 gün süren operasyonlarda gözaltına alınan 38 kişiden 3'ü daha tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı' olarak bilinen sokakta uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Gebze, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve Körfez ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üst aramalarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslardan 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Dün adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişinin ise emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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