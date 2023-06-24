Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'de polis ekipleri 3 ilçede yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakaladı. Çeşit çeşit uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gebze, İzmit ve Başiskele ilçelerinde çalışma yürüttü. Çalışmalar çerçevesinde 4 olayda 11 şüpheli yakalandı. Ekipler, 29 gram sentetikkannabinoid, 18 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 30 ecstasy, 1 hassas terazi, 8 bin 500 TL ve 50 dolar ele geçirdi. 11 şüpheliden 7'si serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen Y.O., Ş.K., R.Ö. ve R.Y. isimli 4 şahıs tutuklandı.