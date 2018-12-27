Uyuşturucu satacakları şahsı gasp ettiği iddia edilen 3 kişi serbest bırakıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucu satmak bahanesiyle çağırdıkları şahsı darp edip, parasını gasp eden 3 şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, Yenikent Sırrıpaşa Mahallesi Mimar Sinan Parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.C.K. (26), Y.S. (21) ve E.C.P. (20) adlı 3 şahıs, M.Z. adlı şahsı uyuşturucu satmak amacıyla Mimar Sinan Parkına davet etti. Bunun üzerine gece saat 23.00 sıralarında M.Z. adlı şahıs da uyuşturucu almak bahanesiyle parka geldi. M.Z.'yi önce darp eden 3 şüpheli şahıs, ardından bıçak zoruyla tehdit ederek cebinde bulunan yaklaşık 5 bin TL parasını alıp kaçtı.

6 ay sonra yakayı ele verdiler

M.Z.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından, 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde Y.S. ve E.C.P suçlarını itiraf ederken E.C.K ise suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesi'nde sevk edilen 3 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.