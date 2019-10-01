Uyuşturucu taciri kahvede otururken yakalandı

Kocaeli'de uyuşturucu imal ve satışı yapmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, kahvehanede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu imal ve satışı yapmak suçundan aranan A.R.Y. adlı sahsın bir kahvehanede olduğu bilgisini alan Gölcük İlçe Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Hamidiye Mahallesi'nde bulunan kahvehaneye yapılan baskında şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. A.R.Y. adlı şahsın jandarma komutanlığında işlemleri sürüyor.