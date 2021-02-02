İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu ve silah ile yakalanan 3 şahıs serbest bırakıldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kısıtlama saatlerinde sokakta bekçilerin kovalamacı sonucu yakalanan ve üzerlerinden uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirilen 3 şahıs serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kısıtlama saatlerinde sokakta bekçilerin kovalamacı sonucu yakalanan ve üzerlerinden uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirilen 3 şahıs serbest bırakıldı.


Olay, gece saatlerinde Gölcük Halıdere Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı gece saatlerinde denetim gerçekleştiren bekçiler, sokakta gezen 3 şahsı durdurmak istedi. Bekçilerin ihtarı sonucu kaçmaya başlayan 3 kişi, kovalamaca sonucu yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerince yapılan üst aramasında Ü.P. isimli şahsın üzerinden 46.80 gr sentetik uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 5 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Ü.P., M.K. ve S.T., adlı şahıslar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.