İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu yetiştirdikleri çiftliği pitbull ve kangal köpekleriyle korudular

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde jandarma ekiplerince pitbull ve kangal cinsi köpeklerle korunan çiftliğe düzenlenen operasyonda 44 kilo 400 gram esrar ile bin 352 kök kenevir ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde jandarma ekiplerince pitbull ve kangal cinsi köpeklerle korunan çiftliğe düzenlenen operasyonda 44 kilo 400 gram esrar ile bin 352 kök kenevir ele geçirildi. Çiftlikte yakalanan köpekler ise barınağa teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir çiftlikte uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı alan jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Kandıra Hıdırlar Mahallesi'nde bulunan, pitbull ve kangal cinsi köpeklerle korunduğu tespit edilen çiftliğe yapılan operasyonda çiftlikteki köpekler, barınak görevlilerince yakalanarak etkisiz hale getirildi. Köpeklerin etkisiz hale getirilmesi sonrasında çiftlikte yapılan aramalarda 44 kilo 400 gram esrar ve bin 352 kök kenevir ele geçirildi.


Olayla ilgili çiftlik sahibi M.B. gözaltına alınırken, çiftlikte bulunan köpekler, Kandıra'da bulunan hayvan barınağına gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.